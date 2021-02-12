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Анатолий Лебедько: Не хотят признавать, что протесты - результат их деятельности

12.02.2021 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политик Анатолий Лебедько поделился своими впечатлениями от Всебелорусского народного собрания, которое завершилось в Минске.



- Это ксерокопия того, что было раньше. Хотя на некоторые новые моменты я обратил внимание. Во-первых, было много манипуляций, неточностей и лжи. Режим пытается убедить себя и общество в том, что кто-то готовил какие-то планы в Беларуси, чтобы свергнуть руководство. И это неправда. Особенно, когда пытаются сказать, что это Запад и Америка готовили такие планы. Несложно же проанализировать ситуацию, которая была в начале прошлого года. А мы видим, что из разных европейских институций этот режим получил около 2 миллиардов евро. Эти деньги давали те, кого сегодня Лукашенко обвиняет в блиц-криге и мятеже. Эти деньги шли на укрепление системы, которую строил Лукашенко, а не на ее разрушение. Шли не оппозиции и гражданскому обществу, а режиму. 

- Режим не хочет признавать, что народ выступил против него? 

- Не хочет признавать то, что протесты – это результат деятельности режима, и то, что вина за все то, что происходит в стране сегодня, прежде всего лежит на нем. А все планы -- это действия белорусов, которым надоело жить во лжи и в этой системе. 

И еще один новый момент. Лукашенко впервые публично сказал, что он хотел бы иметь гарантии безопасности. Он говорил о своих сторонниках, но, видимо, прежде всего имел в виду себя и свое ближайшее окружение. Это говорит о том, что сегодня режим не считает себя абсолютным победителем, он знает, что победа держится только на штыках. И что руки, которые держат штыки, не дают полной гарантии безопасности. 
 
Теги: Минск
 
 
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Политик Анатолий Лебедько поделился своими впечатлениями от Всебелорусского народного собрания, которое завершилось в Минске.
 
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