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Оранжевый уровень. В Беларусь пришел циклон Volker

12.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Это уже третий циклон за неделю. До это у нас побывали Tristan и Ulf.

Оранжевый уровень. В Беларусь пришел циклон Volker

В пятницу, 12 февраля, Беларусь оказалась под влиянием циклона Volker, надвигающегося на нас с территории Украины. По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидаются метели и порывистый ветер, а на следующей неделе прогнозируется усиление морозов.  

Ранее на этой неделе в нашей стране уже побывали два южных циклона — Tristan и Ulf.

Оранжевый уровень. В Беларусь пришел циклон Volker
Оранжевый уровень. В Беларусь пришел циклон Volker
Оранжевый уровень. В Беларусь пришел циклон Volker
Оранжевый уровень. В Беларусь пришел циклон Volker
Оранжевый уровень. В Беларусь пришел циклон Volker
Оранжевый уровень. В Беларусь пришел циклон Volker

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Это уже третий циклон за неделю. До это у нас побывали Tristan и Ulf.
 
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