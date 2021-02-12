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Оранжевый уровень. В Беларусь пришел циклон Volker
12.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Это уже третий циклон за неделю. До это у нас побывали Tristan и Ulf.
В пятницу, 12 февраля, Беларусь оказалась под влиянием циклона Volker, надвигающегося на нас с территории Украины. По данным синоптиков, в ближайшие дни
Ранее на этой неделе в нашей стране уже побывали два южных циклона — Tristan и Ulf.
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Это уже третий циклон за неделю. До это у нас побывали Tristan и Ulf.
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