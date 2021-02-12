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Байден закроет военную тюрьму Гуантанамо

12.02.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден закроет военную тюрьму Гуантанамо

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  • 12.02.2021, 20:28
Байден закроет военную тюрьму Гуантанамо
Джозеф Байден
фото: ap photo/m. rourke

Президент США считает ее пятном на имидже страны.

Администрация президента США Джо Байдена начала официальную проверку военной тюрьмы в Гуантанамо с целью закрытия этого спорного объекта. Об этом сообщает Reuters (перевод — liga.net) со ссылкой на официального представителя Белого дома.

Источники Reuters, знакомые с ситуацией, считают, что Байден подпишет указ о закрытии тюрьмы в ближайшие недели или месяцы.

Как отмечается, правозащитники называют этот объект строгого режима, расположенный на военно-морской базе Гуантанамо, пятном на глобальном имидже Америки.

"Мы проводим проверку, чтобы оценить текущее состояние дел, которое администрация Байдена унаследовала от предыдущей администрации, в соответствии с нашей более широкой целью – закрыть Гуантанамо", – заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

По ее словам, Совет нацбезопасности США будет тесно сотрудничать с министерствами обороны, штата и юстиции, чтобы добиться прогресса в закрытии тюрьмы Гуантанамо, а также проводить консультации с Конгрессом.

Как пишет Reuters, инициатива администрации Байдена говорит о возвращении Белого дома к объявленному Бараком Обамой официальному стремлению закрыть тюрьму, которое отменил Дональдом Трампом, как только вступил в должность в 2017 году.

Сейчас в Гуантанамо остается 40 заключенных, большинство из которых содержатся под стражей почти два десятилетия без предъявления обвинений и суда.

Созданная для размещения иностранных подозреваемых после атак на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года, тюрьма Гуантанамо стала символом разгула американской "войны с террором".

В январе 2017 года Трамп говорил, что ни один заключенный не должен выйти из Гуантанамо.

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