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Назван самый полезный овощ для сердца и почек
Источник материала: Хартия'97
Назван самый полезный овощ для сердца и почек
Медики подробно рассказали о свойствах этого овоща.
Медики назвали самый полезный овощ для сердца и почек. Специалисты рекомендуют обратить внимание на цветную капусту, пишет
В составе цветной капусты находятся:
- витамины: А,Е,С,Н, U, а также витамины группы В;
- калий, магний, натрий;
- кальций, фтор, железо;
- медь, йод и фосфор.
Полезные свойства цветной капусты:
укрепляет иммунную систему;
улучшает метаболизм;
обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием;
снижает риск развития онкологических заболеваний;
поможет в лечении язв и ожогов;
уменьшает риск развития врожденных дефектов;
способствует поддержанию здорового веса;
стимулирует работу желудочно-кишечного тракта;
обладает легким слабительным и мочегонным эффектом;
положительно влияет на сердечно-сосудистую систему;
препятствует сгущению желчи и образованию камней в почках;
способствует нормализации давления;
улучшает память.
Цветная капуста:
укрепляет кости;
снижает риск возникновения железодефицитной анемии;
полезна для малышей, поскольку практически не вызывает аллергических реакций;
предотвращает появления женских онкологических заболеваний;
поддерживает гормональный фон в норме;
поможет надолго сохранить молодость и привлекательность лица и тела;
способствует выведению токсинов и лишней жидкости из организма;
снижает уровень «плохого» холестерина;
благодаря низкой калорийности идеально впишется в меню людей, которые хотят избавиться от лишних килограммов;
полезна как во время беременности, так и в период грудного вскармливания.
Как и все продукты, цветная капуста имеет ряд противопоказаний. Не стоит употреблять этот овощ при:
увеличенной кислотности сока желудка;
остром энтероколите;
язвенном колите;
обострении панкреатита, подагры, гипертонии, проблемах со щитовидной железой, серьезных патологиях почек.
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Медики подробно рассказали о свойствах этого овоща.
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