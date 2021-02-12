Источник материала: Хартия'97

Назван самый полезный овощ для сердца и почек 12.02.2021, 20:09

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Медики подробно рассказали о свойствах этого овоща.

Медики назвали самый полезный овощ для сердца и почек. Специалисты рекомендуют обратить внимание на цветную капусту, пишет changeua.com .

В составе цветной капусты находятся:

- витамины: А,Е,С,Н, U, а также витамины группы В;

- калий, магний, натрий;

- кальций, фтор, железо;

- медь, йод и фосфор.

Полезные свойства цветной капусты:

укрепляет иммунную систему;

улучшает метаболизм;

обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием;

снижает риск развития онкологических заболеваний;

поможет в лечении язв и ожогов;

уменьшает риск развития врожденных дефектов;

способствует поддержанию здорового веса;

стимулирует работу желудочно-кишечного тракта;

обладает легким слабительным и мочегонным эффектом;

положительно влияет на сердечно-сосудистую систему;

препятствует сгущению желчи и образованию камней в почках;

способствует нормализации давления;

улучшает память.

Цветная капуста:

укрепляет кости;

снижает риск возникновения железодефицитной анемии;

полезна для малышей, поскольку практически не вызывает аллергических реакций;

предотвращает появления женских онкологических заболеваний;

поддерживает гормональный фон в норме;

поможет надолго сохранить молодость и привлекательность лица и тела;

способствует выведению токсинов и лишней жидкости из организма;

снижает уровень «плохого» холестерина;

благодаря низкой калорийности идеально впишется в меню людей, которые хотят избавиться от лишних килограммов;

полезна как во время беременности, так и в период грудного вскармливания.

Как и все продукты, цветная капуста имеет ряд противопоказаний. Не стоит употреблять этот овощ при:

увеличенной кислотности сока желудка;

остром энтероколите;

язвенном колите;

обострении панкреатита, подагры, гипертонии, проблемах со щитовидной железой, серьезных патологиях почек.

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