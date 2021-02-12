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В Гомельской области фура забуксовала на железнодорожном переезде - и ее протаранил поезд
Источник материала: Хартия'97
В Гомельской области фура забуксовала на железнодорожном переезде - и ее протаранил поезд
Видеофакт.
В Добрушском районе произошло ДТП с участием фуры и поезда. Видео момента столкновения появилось в соцсети, пишет
Перед железнодорожным переездом выстроилась очередь из авто: машинам горит красный. На рельсы выехала фура — и забуксовала. Через несколько секунд в большегруз врезался проходивший поезд.
Удар пришелся на кабину фуры. По предварительным данным, никто не пострадал.
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