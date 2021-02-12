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Синоптики: В субботу ожидается сильный ветер и снег

12.02.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Синоптики: В субботу ожидается сильный ветер и снег

  • 12.02.2021, 19:42
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Синоптики: В субботу ожидается сильный ветер и снег

На завтра в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях в субботу. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили tut.by в Белгидромете Минприроды. Сложные погодные условиях наблюдаются в стране несколько дней.

«13 февраля на большей части территории республики сохранится северный ветер порывами до 15−20 м/с. Ночью и утром во многих районах метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны — сильный снег», — сообщили синоптики.

В субботу температура воздуха минимальная ночью −12…17°С, максимальная днем −7…13°С, по западу −2…6°С.

В столице и Минской области также ожидается сильный северный ветер порывами до 15−20 м/с.

По предварительному прогнозу, в выходные погода будет неустойчивой. Во второй половине февраля морозы усилятся.

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На завтра в стране объявлен оранжевый уровень опасности.
 
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