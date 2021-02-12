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В Петриковском районе фура при обгоне влетела в Mazda - водитель легковушки погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Петриковском районе, сообщили в пресс-службе МВД.
Происшествие случилось днем 12 февраля на 222-м километре трассы М10. Предварительно установлено, что 43-летний водитель большегруза Volvo при обгоне врезался во встречную Mazda.
В результате аварии 37-летний водитель легковушки от полученных травм умер на месте. Водитель фуры не пострадал.
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Происшествие случилось днем 12 февраля на 222-м километре трассы М10
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