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В Петриковском районе фура при обгоне влетела в Mazda - водитель легковушки погиб

12.02.2021 20:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Петриковском районе, сообщили в пресс-службе МВД.


Происшествие случилось днем 12 февраля на 222-м километре трассы М10. Предварительно установлено, что 43-летний водитель большегруза Volvo при обгоне врезался во встречную Mazda.

В результате аварии 37-летний водитель легковушки от полученных травм умер на месте. Водитель фуры не пострадал.

 
 
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Происшествие случилось днем 12 февраля на 222-м километре трассы М10
 
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