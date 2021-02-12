В Петриковском районе фура при обгоне влетела в Mazda - водитель легковушки погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Петриковском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось днем 12 февраля на 222-м километре трассы М10. Предварительно установлено, что 43-летний водитель большегруза Volvo при обгоне врезался во встречную Mazda.

В результате аварии 37-летний водитель легковушки от полученных травм умер на месте. Водитель фуры не пострадал.