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АБФФ - "Крумкачам": в высшую лигу нельзя. Стажа не хватает

12.02.2021 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"НФК Крумкачы" получили письмо из АБФФ, в котором говорится, что "на момент начала чемпионата членство ООО "НФК Крумкачы" в АБФФ составляет менее двух лет подряд, что не удовлетворяет требованиям статьи 12 Регламента". И потому в высшую лигу в этом году команде нельзя.

АБФФ - "Крумкачам": в высшую лигу нельзя. Стажа не хватает
Письмо из АБФФ за подписью начальника департамента лицензирования АБФФ А.Мишаева - это ответ на вопрос минского клуба про причины, по которым "Крумкачам" не было предоставлено право лицензироваться в высшую лигу.



В свою очередь клуб прокомментировал ответ АБФФ, выделив, как минимум, три пункта вопросов, на которые хотел бы получить ответы. А именно:

1. Если "Крумкачы" в любом случае не могли претендовать на участие в высшей лиге, какой смысл был в нашем участии в переходных матчах за право выхода в Д1?

2. Это был не первый запрос со стороны "НФК Крумкачы" в Ассоциацию "Белорусская федерация футбола" по поводу возможности лицензироваться в высшую лигу в случае отказа от такой возможности представителя высшей лиги. Почему нам сразу не дали такой ответ о его невозможности? Почему прежде ссылались на то, что свое право мы якобы потеряли, уступив в переходных матчах?

3. Каким образом в таком случае право лицензироваться в высшую лигу получил ФК "Спутник", который также не является членом АБФФ на протяжении двух положенных лет?
 
 
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"НФК Крумкачы" получили письмо из АБФФ, в котором говорится, что "на момент начала чемпионата членство ООО "НФК Крумкачы" в АБФФ составляет менее двух лет подряд, что...
 
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