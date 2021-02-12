|
Tesla отзовет более 12 000 Model X по всему миру
Источник материала: Партизан
Американский производитель электромобилей Tesla вынуждена отозвать 12 300 авто Model X по всему миру из-за слабо прикрепленных молдингов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Управления автомобильного транспорта Германии (KBA).
В KBA заявляют, что речь идет об электромобилях, которые были выпущены в 2015 и 2016 годах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский производитель электромобилей Tesla вынуждена отозвать 12 300 авто Model X по всему миру из-за слабо прикрепленных молдингов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)