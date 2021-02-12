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Tesla отзовет более 12 000 Model X по всему миру

12.02.2021 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский производитель электромобилей Tesla вынуждена отозвать 12 300 авто Model X по всему миру из-за слабо прикрепленных молдингов.




Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Управления автомобильного транспорта Германии (KBA).

В KBA заявляют, что речь идет об электромобилях, которые были выпущены в 2015 и 2016 годах.
 
 
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Американский производитель электромобилей Tesla вынуждена отозвать 12 300 авто Model X по всему миру из-за слабо прикрепленных молдингов.
 
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