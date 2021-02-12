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Ещё одного адвоката хотят лишить лицензии

12.02.2021 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвоката Максима Конона хотят лишить лицензии. Об этом он узнал из письма от Минюста, пишет TUT.by.


Максим Конон (третий слева) и его коллеги / konon-partners.com


Конону сообщили, что на 19 февраля назначено заседание квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности. Там будет рассматриваться прекращение его адвокатской лицензии. 

На этот же день, как сообщалось ранее, назначили и рассмотрение вопроса о лицензии адвоката Людмилы Казак, которая защищает интересы Марии Колесниковой. 

Максим Конон не знает, какие претензии к нему имеет Минюст. "Полагаю,что это может быть связано с помощью людям, пострадавшим 9-12 августа, защитой их в судах, защитой журналистов по резонансным делам, активной позицией по поводу отсутствия реакции со стороны следственных органов по поводу избиений и пыток произвольно задержанных граждан", — рассказал он журналистам.

В октябре суд Октябрьского района присудил ему 12 суток ареста — якобы за участие в несанкционированном митинге в Браславе. 

Конон тогда написал объяснительную в Минскую коллегию адвокатов. Он объяснил, что в Браслав ездил по поручению клиента, а в митинге не участвовал. Однако в ноябре присуждённые 12 суток адвокат отсидел. 

Ещё раньше, в сентябре 2020-го, Конон выступил на встрече с депутатом Валерием Воронецким. На встрече он заявил, что в Беларуси нужно начать дело по статье статья 128 Уголовного кодекса — преступления против безопасности человечества, так как речь идёт о пытках из политических соображений. Уголовных дел по этой статье в Беларуси ещё никогда не заводили.

В октябре адвокатской лицензии был лишён Александр Пыльченко, защищавший интересы Марии Колесниковой и Виктора Бабарико.
 
 
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Адвоката Максима Конона хотят лишить лицензии. Об этом он узнал из письма от Минюста, пишет TUT.by.
 
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