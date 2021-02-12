Разговорчики в сети: «ВНС в основном состоит из чиновников, которых брали на работу не для того, чтобы они думали»

Источник материала: Салiдарнасць

Байнет – втором дне «Всебелорусского собрания». Собрали реакцию.

12 февраля в Минске завершилось собрание сторонников властей. «Салідарнасць» собрала реакцию пользователей Байнета на прозвучавшие в пятницу заявления.





Анджей Почобут , журналист: «В Беларуси нет политзаключенных — в очередной раз заявил Лукашенко. Это значит, что каждый белорусский уголовник может рассчитывать, что к нему в СИЗО придет Лукашенко поболтать пару часов о том, как обустроить Беларусь и реформировать Конституцию».

Максим Горюнов , философ: «Глянул, чем сейчас занят дед Джо Байден. Там всё как надо: дед тепло, как пастор, улыбается, осуждает плохое, одобряет хорошое.

На днях позвонил морским пехотинцам и выразил благодарность за трудную службу вдали от родной Техасчины и Орегонщины. Судя по всему, в ближайшее время будут брать очередного Саддама.

На фото звонка дед Джо сидит на кожаном диване и говорит в телефонную трубку с проводом. Если учесть, что в Москве параллельно судят диссидента за оскорбление ветерана,

а в Минске депутаты на съезде пообещали удвоить надои и бдительность, то можно уверенно заявить, что старый добрый брежневский мир вернулся.

От этого как-то уютно и спокойно на душе, хочется слушать итальянскую эстраду».





Анатолий Шумченко , лидер предпринимательской «Перспективы»: «И все это поддерживает Россия в лице власти в Кремле и лично Путина! Его роль значительна, особенно в августе 2020 года, когда был неопределённый период среди силовиков.

В тот момент прозвучала поддержка и признание итогов выборов.

Это был поворотный момент и сигнал. С этого момента стало ясно, что очень сложно будет быстро прийти к свободе.

Поэтому я не приемлю и никогда не принимал ни Кремль, ни Путина и его клику.

Надеюсь, что многим из вас откроется вся правда и по-новому посмотрите на это, зная, как многие, буквально, восхищались ещё недавно «русским миром», холодно смотря на Запад и Украину...

Делайте верные выводы и обратите свой взор в сторону цивилизованного мира, к чему всегда я призвал и призываю.

И ещё, у всех адекватных людей сердце разрывается от того, во что нас превратили, лишив голоса и прав. Но то, что сегодня в адрес бизнеса прозвучало столько негатива — это значит, что вы достойные и честные, горжусь вами!»





Анализ от авторов телеграм-канала «Кукловод и овца» : «На собрании случилась неприметная, но, на наш взгляд, весьма важная история. Ряд спикеров ВНС решительно поддержали конституционную реформу и дальнейшую интеграцию с Россией.

И это при том, что согласно прорежимному соцопросу, на который постоянно ссылается Лукашенко, большинство белорусов выступают против внесения изменений в основной закон.

Может показаться, что есть некая несогласованность между теми людьми, что рисовали цифры опроса, и теми, что выступают на ВНС. На деле это не совсем так.

Цифры соцопроса выдуманы не для белорусов, а для руководства Кремля. Лукашенко пытается убедить Москву, что, принуждая его к передаче власти, та идёт против мнения большинства белорусов. Получится вряд ли, у Кремля есть своя социология в РБ.

Хорошо, Лукашенко вынужден идти на конституционную реформу по велению Москвы и недвусмысленно даёт понять нам об этом. Но почему же тогда подневольные ему члены ВНС тоже поддерживают эту идею?

Бизнесмен — о тираде Лукашенко: «Скоро здесь будет выжженное поле»

Ну что мешает тому же Шпаковскому громко заявить с трибуны: «Александр Григорьевич, вы самый лучший в мире президент, и конституция у нас замечательная! Зачем что-то менять?». Тем более, что это было бы правильной реакцией на политическую уловку, которую у нас принято называть «сталинской».

Товарищ Джугашвили очень любил предлагать ограничить собственные полномочия, мотивируя это своей усталостью и слабым здоровьем. Затем он наблюдал за реакцией своих подчинённых.

Те, кто начинал биться в истерике с криками: «На кого ты нас оставляешь, о мудрейший из людей!?», оставались при должностях. А те, кто поддерживал инициативу, отправлялись в камеры МГБ/НКВД. Лукашенковская номенклатура как прямая наследница советской просто не может не знать об этом трюке. Более того, сам Лукашенко не раз его применял.

Кузнецов: Как люди в погонах могут превратить Беларусь в КНДР

Так почему же докладчики ВНС поддерживают конституционную реформу, несмотря на явное нежелание Лукашенко её проводить? Почему, когда Лукашенко обещает уйти от власти при определённых условиях, никто из всей двухтысячной аудитории громогласно не требует остаться навечно?

Объяснить эти странности можно следующим: ВНС в основном состоит из чиновников, которых брали на работу не для того, чтобы они думали. Мыслительные процессы этой части аудитории сосредоточены на том, чтобы аплодировать в нужный момент и по возможности не заснуть. Этим товарищам не до анализа политической ситуации.

Но есть и меньшая часть, которая старается держать нос по ветру. И этот ветер, похоже, говорит им о том, что Лукашенко — политический труп и лояльность нужно проявлять уже не к нему, а к кому-то другому.

Ни с Западом, ни с белорусским народом этим товарищам давно уже не по пути. Остаётся Москва, вот они и пытаются с трибуны ВНС застолбить себе теплое место в будущей пророссийской фракции».