|
Принятие новой конституции может оказаться для Лукашенко пирровой победой
Источник материала: Навiны
Съезда победителей не получилось. Многим бросилось в глаза, что на
При этом убедительных ответов на вопросы, которые ребром поставила прошлогодняя революция (
Однако авторитаризм только усиливается,
Конституционная реформа вряд ли будет кардинальной
Да, обещано к концу года подготовить проект новой конституции. Но четкой концепции изменений Основного закона вождь не предложил.
В резолюции ВНС туманно
Заметьте, об ограничении полномочий президента вообще не говорится. Партиям тоже разгуляться не дадут, напротив, их могут сильно проредить грядущей перерегистрацией.
Похоже, сам Лукашенко пока не определился, как менять конституцию. Коллизия для него в том, что, как он не раз повторял, оставлять новому президенту столь мощные полномочия рискованно. Но при этом первый президент, вероятно, не оставляет мысли баллотироваться вновь. И тогда получится, что он обкорнал полномочия самому себе.
Да и в принципе ему явно не хочется серьезно переделывать любовно отстроенную систему. Выступая под занавес ВНС, Лукашенко заявил: «В эти минуты неопределенности нашего будущего мы как никогда должны быть аккуратны, осторожны и едины. Не время сегодня ломать и крошить, поэтому, создавая новую конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно».
Так что в итоге конституционные изменения в плане перераспределения полномочий между ветвями власти могут оказаться чисто декоративными. Показательно, что участники собрания с трибуны дружно поддерживали идею сильной президентской власти.
Другое дело — намерение придать конституционный статус ВНС. Это уже серьезно. В новом, могущественном виде эта структура может стать для Лукашенко запасным аэродромом. Возглавив нее, можно воспарить над всеми ветвями власти, стать белорусским аятоллой (или
С транзитом власти вождь будет тянуть
ВНС хорошо для нынешней правящей верхушки тем, что, вопреки названию, формируется без участия народных масс. Этакий номенклатурный
В то же время ВНС с конституционными полномочиями, по замыслу, сможет блокировать любые нежелательные решения парламента, правительства и даже второго президента. Лучше не придумаешь: ни от кого не зависеть и в то же время над всеми доминировать.
Однако если транзит власти станет реальностью, то в стране начнется такая политическая движуха, что вся эта красивая конструкция может пойти прахом.
У второго президента неизбежно появятся свои политические интересы, вокруг него станут формироваться новые элиты и группы влияния, с ним станут работать Москва и Запад. И активная часть общества наверняка ломанется в появившееся окно возможностей. В итоге на фоне политической турбулентности может возникнуть двоевластие со всеми вытекающими последствиями.
Лукашенко наверняка понимает эти риски. Да и в принципе он
Пружина недовольства только сильнее сожмется
Так или иначе, но уже намечен референдум по конституции. Лукашенко
Это означает, что избирательные страсти разгорятся уже ближайшей осенью. Судя по тренду на закручивание гаек и зачистку всех гнезд крамолы, Лукашенко отнюдь не намерен допускать во время грядущей двойной электоральной кампании разгула гнилого либерализма. И вряд ли оппонентов власти пустят в избиркомы, вряд ли им позволят свободно митинговать в рамках предвыборной агитации.
То есть властям придется снова задействовать жесткий сценарий а-ля выборы-2020, проводить конституционный референдум и местные выборы в режиме спецоперации, под
Во-первых, это чревато новыми уличными коллизиями, потому что противники режима в этот период вряд ли предпочтут сидеть как мышь под метлой.
Во-вторых, если новый Основной закон власти протащат без прозрачного подсчета голосов, а вдобавок снова надают недовольным по головам, разгонят очередные протесты, насажают еще больше политзаключенных, то это никак не разрешит внутриполитический кризис, напротив — усилит
Так что принятие нового Основного закона может стать для Лукашенко пирровой победой. Страна не успокоится, пружина недовольства массы граждан только сильнее сожмется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведь проект придется протаскивать через референдум теми же методами, что использовались на выборах-2020…
|
Свежие газеты
Архив (Разное)