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Сердечки по «схеме БЧБ». Посмотрите, какое поздравление с Днем влюбленных сделала компания Pantone

12.02.2021 21:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Официальный аккаунт компании Pantone опубликовал в своем инстаграме поздравление с Днем святого Валентина. Фотография привлекла внимание белорусов: есть вероятность, что бело-красно-белые цвета сердечек были выбраны неслучайно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PANTONE (@pantone)

В подписи к фотографии отсутствует какое-либо пояснение, почему выбраны именно эти цвета. В компании были краткими и написали: «PANTONE LOVE by @candleandcakeparty

 
 
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Всемирно известная компания неожиданно запостила фото в БЧБ-цветах. Совпадение ли?
 
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