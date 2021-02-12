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Сердечки по «схеме БЧБ». Посмотрите, какое поздравление с Днем влюбленных сделала компания Pantone
Источник материала: Tut.by
Официальный аккаунт компании Pantone опубликовал в своем инстаграме поздравление с Днем святого Валентина. Фотография привлекла внимание белорусов: есть вероятность, что бело-красно-белые цвета сердечек были выбраны неслучайно.
В подписи к фотографии отсутствует какое-либо пояснение, почему выбраны именно эти цвета. В компании были краткими и написали: «PANTONE LOVE by
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Всемирно известная компания неожиданно запостила фото в БЧБ-цветах. Совпадение ли?
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