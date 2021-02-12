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Евросоюз вновь оказался самым свободным от коррупции регионом мира

12.02.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Евросоюз вновь оказался самым свободным от коррупции регионом мира

  • 12.02.2021, 21:31
Евросоюз вновь оказался самым свободным от коррупции регионом мира

Международное антикоррупционное движением Transparency International составило рейтинг.

Евросоюз вновь оказался наименее коррумпированным регионом мира, по версии рейтинга восприятия коррупции CPI 2020. Рейтинг опубликован международным антикоррупционным движением Transparency International, пишет euro-pulse.ru.

Евросоюз набрал 66 баллов из 100 возможных. Средний показатель по миру – 43 балла; две трети стран не смогли набрать 50 баллов .

Как и в прошлом году, в первой десятке рейтинга оказалось 6 стран ЕС.

Возглавила список Дания (88 баллов), первое место с ней разделила Новая Зеландия. Финляндия и Швеция оказались на 3-м месте (85 баллов); Нидерланды заняли 8-ю строчку (82 балла), а Германия и Люксембург разделили между собой 9-е место (80 баллов).

В рейтинге рассматривается 180 стран. Россия заняла 129-е место (в отличие от 137-го год назад), набрав 30 баллов. Такой же результат у Азербайджана, а также африканских стран Мали, Малави и Габона.

Рейтинг восприятия коррупции ранжирует страны мира по результатам опросов бизнесменов.

Составители рейтинга отметили, что за последние 10 лет большинство стран не смогло существенно улучшить свои показатели.

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Международное антикоррупционное движением Transparency International составило рейтинг.
 
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