Источник материала: Хартия'97

«Когда мы вместе, то представляем силу, и с нашим мнением нужно считаться» 12.02.2021, 21:25

фото: ex-press.by

В Борисове появились патриотичные флаги микрорайонов.

В одном из городских чатов неизвестный автор опубликовал проект флагов микрорайонов Борисова. Пока в него вошли не все районы города, но о некоторых не слышали даже старожилы.

— Хотелось бы, чтобы наши люди преодолевали разобщенность и организовывались в сообщества, — рассказал ex-press.by автор проекта. — Мне кажется классной идея объединяться по территориальному принципу. И флаги районов, как я думаю, этому будут способствовать.

Художник говорит, что для него показателен пример Минска, где были созданы сотни местных чатов, люди сплачиваются, помогают друг другу, организуют праздники, концерты, хотя раньше и не знали, как зовут соседей по лестничной площадке.

— Мне бы хотелось, чтобы и у нас развивалось это движение, — говорит борисовчанин. — Когда мы вместе, мы представляем силу, и с нашим мнением нужно считаться, а когда мы разобщены — нами легко манипулировать. Ханна Арендт считала атомизацию общества основной причиной тоталитаризма, и если мы хотим его избежать, нужно объединяться в сообщества, даже интровертам.

Флаги, по его словам, появились из ассоциаций, которые возникают с районами Борисова.

— Это мое видение, и, судя по реакции людей, многие его поддерживают, — говорит автор рисунков.



фото: ex-press.by

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