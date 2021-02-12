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Жители Полоцка и Новополоцка вышли на акции памяти Романа Бондаренко
Источник материала: Хартия'97
Жители Полоцка и Новополоцка вышли на акции памяти Романа Бондаренко
Трибуналу быть!
Жители Полоцка и Новополоцка вышли на акции памяти Героя Беларуси Романа Бондаренко, сообщает телеграм-канал
«Трибуналу быть!», - говорят белорусы.
Напомним, что Романа Бондаренко не стало 3 месяца назад. Вечером 11 ноября его жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД.
Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался, а вчера его похоронили.
Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.
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