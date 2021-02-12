Источник материала: Хартия'97

Жители Полоцка и Новополоцка вышли на акции памяти Романа Бондаренко 12.02.2021, 21:03

Трибуналу быть!

Жители Полоцка и Новополоцка вышли на акции памяти Героя Беларуси Романа Бондаренко, сообщает телеграм-канал «Баста» .

«Трибуналу быть!», - говорят белорусы.





Напомним, что Романа Бондаренко не стало 3 месяца назад. Вечером 11 ноября его жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД.

Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался, а вчера его похоронили.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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