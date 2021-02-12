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Фотопротест: Как представители разных профессий высказались о ВНС
12.02.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
Портал
TUT.BY
целый день получал фото своих читателей, которыми они высказывали свой протест против «собрания». Предлагаем небольшую подборку.
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Фотопротест: Как представители разных профессий высказались о ВНС
Портал TUT.BY целый день получал фото своих читателей.
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