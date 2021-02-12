Один из богатейших блогеров России назвал советы Лукашенко паранойей









По словам Петухова, существует множество способов следить за человеком: к примеру, по вышкам сотовой связи. При этом жертвами слежки могут быть не только пользователи смартфонов. «К сожалению, отказ от смартфонов в современном мире никак не помешает людям при определенной подготовке за вами следить», — объяснил блогер.





Представление же о том, что американские спецслужбы имеют доступ к данным владельцев современных телефонов, он назвал паранойей. «Высказывание первого лица государства звучит немного странно, все-таки он должен быть осведомлен, как работает эта инфраструктура», — заключил Петухов.





Ранее Лукашенко заявил, что американская разведка ведет за гражданами активную слежку через смартфоны, и призвал всех «умных людей» переходить на кнопочные телефоны, чтобы американцы не могли получить информацию об их перемещениях и действиях в сети.