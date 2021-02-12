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Криптовалютный сервис добавил поддержку Apple Pay
Источник материала: Onliner
Провайдер криптовалютных платежей BitPay
BitPay выпускает карты, которые позволяют расплачиваться криптовалютой через обычные терминалы или электронные системы приема платежей. Теперь карту BitPay можно привязать к Apple Pay, что позволяет использовать iPhone, Apple Watch и другие поддерживаемые устройства Apple.
Также BitPay обещает добавить поддержку Google Pay и Samsung Pay к концу первого квартала этого года.
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