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Криптовалютный сервис добавил поддержку Apple Pay

12.02.2021 22:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Провайдер криптовалютных платежей BitPay объявил о поддержке Apple Pay. Это значит, что пользователи смогут использовать технику Apple для оплаты товаров и услуг с помощью криптовалют.

BitPay выпускает карты, которые позволяют расплачиваться криптовалютой через обычные терминалы или электронные системы приема платежей. Теперь карту BitPay можно привязать к Apple Pay, что позволяет использовать iPhone, Apple Watch и другие поддерживаемые устройства Apple.

Также BitPay обещает добавить поддержку Google Pay и Samsung Pay к концу первого квартала этого года.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Провайдер криптовалютных платежей BitPay объявил о поддержке Apple Pay. Это значит, что пользователи смогут использовать технику Apple для оплаты товаров и услуг с помощью...
 
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