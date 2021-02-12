Криптовалютный сервис добавил поддержку Apple Pay

Источник материала: Onliner

Провайдер криптовалютных платежей BitPay объявил о поддержке Apple Pay. Это значит, что пользователи смогут использовать технику Apple для оплаты товаров и услуг с помощью криптовалют.

BitPay выпускает карты, которые позволяют расплачиваться криптовалютой через обычные терминалы или электронные системы приема платежей. Теперь карту BitPay можно привязать к Apple Pay, что позволяет использовать iPhone, Apple Watch и другие поддерживаемые устройства Apple.

Также BitPay обещает добавить поддержку Google Pay и Samsung Pay к концу первого квартала этого года.