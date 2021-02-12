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Гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович – о возможных последствиях санкций: любой руководитель должен иметь альтернативу

12.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович – о возможных последствиях санкций: любой руководитель должен иметь альтернативу

Гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ высказался о возможных последствиях санкций.

Валерий Иванкович: «Конечно, не дело, когда свои же граждане призывают к введению санкций. Но любой руководитель всегда должен иметь альтернативу. Об этом вчера много говорили во всех докладах: и в докладе Главы государства, и в докладе министра иностранных дел. У нас есть партнеры с разных сторон. Есть европейцы, которые поставляют нам определенные комплектующие, есть российские партнеры, есть украинские друзья, которые являются нашим вторым фактически экономическим партнером, с которым мы выстраиваем отношения. Сложно, просто, хорошо, но мы выстраиваем, работаем и находим понимание при различных политических составляющих в Украине. А еще Китай, у МАЗа два совместных предприятия: с производителями двигателей и с производителями коробок. Это тоже диверсификация, и это тоже защита».

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Гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ высказался о возможных последствиях...
 
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