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Гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович – о возможных последствиях санкций: любой руководитель должен иметь альтернативу
Источник материала: ОНТ
Гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ высказался о возможных последствиях санкций.
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Гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович – о возможных последствиях санкций: любой руководитель должен иметь альтернативу
Гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ высказался о возможных последствиях...
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