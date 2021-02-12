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Евгений Олейник: один "мемасик" может перевернуть сознание даже очень обеспеченного человека и вывести его на улицу протестовать

12.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Евгений Олейник: один "мемасик" может перевернуть сознание даже очень обеспеченного человека и вывести его на улицу протестовать

Белорусский композитор и продюсер Евгений Олейник в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ связал влияние интернета с протестами в Беларуси.

Евгений Олейник, композитор, продюсер: «Я не считаю, что 9 и далее августа на улицы выходили самые бедные люди. Дело в том, что, говоря об экономике столько много, сколько вот мы говорим и на Всенародном собрании, и здесь в студии, возможно, мы упускаем из внешнего вида то, что один "мемасик" в интернете может перевернуть сознание даже очень обеспеченного человека и вывести его на улицу протестовать против того, что не имеет ничего общего с экономикой».

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Белорусский композитор и продюсер Евгений Олейник в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ связал влияние интернета с...
 
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