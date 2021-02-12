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Евгений Олейник: один "мемасик" может перевернуть сознание даже очень обеспеченного человека и вывести его на улицу протестовать
Источник материала: ОНТ
Белорусский композитор и продюсер Евгений Олейник в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ связал влияние интернета с протестами в Беларуси.
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Евгений Олейник: один "мемасик" может перевернуть сознание даже очень обеспеченного человека и вывести его на улицу протестовать
Белорусский композитор и продюсер Евгений Олейник в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ связал влияние интернета с...
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