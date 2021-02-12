Источник материала: ОНТ

Белорусский композитор и продюсер Евгений Олейник в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ связал влияние интернета с протестами в Беларуси.

Евгений Олейник, композитор, продюсер: «Я не считаю, что 9 и далее августа на улицы выходили самые бедные люди. Дело в том, что, говоря об экономике столько много, сколько вот мы говорим и на Всенародном собрании, и здесь в студии, возможно, мы упускаем из внешнего вида то, что один "мемасик" в интернете может перевернуть сознание даже очень обеспеченного человека и вывести его на улицу протестовать против того, что не имеет ничего общего с экономикой».