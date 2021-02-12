Знаменитости, которые выросли в детском доме

Источник материала: ОНТ

Многие считают, что для успеха в жизни нужен хороший старт: серьезное последовательное образование, любящая семья, поддержка близких. Эти знаменитости на своём примере доказали, что может быть достаточно таланта и упорства.

Юрий Шатунов разбил не мало женских сердец. Группа «Ласковый май» была очень популярной. Продюсер певца использовал историю трудного детства мальчика из детдома, чтобы привлечь ещё больше внимания.









Ани Лорак попала в интернат из-за тяжелого финансового положения семьи. Мама в одиночку не могла обеспечить троих детей.









Станислав Садальский попал в интернат в 12 лет, когда умерла его мама, а отец не смог заботиться о детях.









Нину Русланову нашли на улице, когда ей было всего пару месяцев. Актриса сама выбрала себе имя и дату рождения.













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