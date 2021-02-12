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Знаменитости, которые выросли в детском доме
Источник материала: ОНТ
Многие считают, что для успеха в жизни нужен хороший старт: серьезное последовательное образование, любящая семья, поддержка близких. Эти знаменитости на своём примере доказали, что может быть достаточно таланта и упорства.
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Многие считают, что для успеха в жизни нужен хороший старт: серьезное последовательное образование, любящая семья, поддержка близких. Эти знаменитости на своём...
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