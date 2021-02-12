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Александр Шпаковский: в белорусском обществе есть запрос на политику, политические партии должны формироваться снизу

12.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Шпаковский: в белорусском обществе есть запрос на политику, политические партии должны формироваться снизу

Директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ заявил, что в белорусском обществе есть запрос на политику. По мнению эксперта, политические партии должны формироваться снизу, и почва под это уже сформирована.

Александр Шпаковский: «В обществе есть запрос на политику. И, действительно, партии должны формироваться снизу. И на самом деле, если мы берем прогосударственный сегмент, который мне наиболее симпатичен, как патриоту, то надо сказать, что эти партии, вернее, почва для этих партий уже сформирована. Люди, которые выходили на автопробеги в поддержку Конституции, законности и так далее; люди, которые выходили в малых, средних городах на митинги; люди, которые прибыли на Всебелорусское народное собрание – вот она, основа для политической партии. И государство всего лишь должно создать условия. Конечно же, не три человека, не заявительный принцип. Если это партия снизу, из народа, в ней будет много людей. Но партии надо финансировать. Наверное, сообразно их представительству в парламенте. Честно говоря, глядя на партии на постсоветском пространстве, на партийную систему, я не могу найти ни одного удачного примера. Но никакого другого представительства народного и социальных лифтов, которые позволяют доносить во власть идею низов, пока еще не придумано».

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Директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на...
 
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