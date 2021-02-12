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Александр Шпаковский: в белорусском обществе есть запрос на политику, политические партии должны формироваться снизу
Источник материала: ОНТ
Директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ заявил, что в белорусском обществе есть запрос на политику. По мнению эксперта, политические партии должны формироваться снизу, и почва под это уже сформирована.
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Александр Шпаковский: в белорусском обществе есть запрос на политику, политические партии должны формироваться снизу
Директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на...
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