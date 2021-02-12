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На Случчине возрождают самобытное искусство плетения поясов
Источник материала: ОНТ
Красивое признание в любви к Родине по-дедовски! Традиции плетения и ткачества народных поясов возрождают в Центре ремёсел села Квасыничи возле Слуцка. Узоры мастерицы берут с образцов конца XIX века. Коллекция раритетов сегодня представлена в музее этнографии одного из самых самобытных белорусских регионов.
В переплетении красных, белых, зелёных нитей рождается «земля». Ромб как символ – тысячи лет. Объединял кривичей, радимичей, дреговичей. На Слутчите дедовские традиции чтут и преумножают: на кроснах, досочках, на бёрдышках (это вроде гребня).
Раньше без пояса, как и без креста, нельзя было ходить. Мол, неприлично. Кстати, чисто слуцкий «пас» – красный с чёрной полосой. «І тчэ, забыўшыся, рука…» – то, что классик прописал, может испытать каждый: в Квасыничах проводят мастер-классы.
Встречают по одёжке и узнают по ней же. Это сегодня все вокруг одинаковые. Традиционный мужской костюм Слутчины с поясом чаще увидишь в музее. Хотя, мода возвращается.
Уже 20 лет в постройке начала XX века – этноцентр, посвящённый быту обывателей бывшего Слуцкого уезда. Это больше, чем современный район. Города и веси ныне Минщины, Брестчины, Гомельщины. 17 «народных» поясов – на вкус и цвет.
Музейщики в соцсетях рассказывают всему свету о «Нашем наследии» на вес золота. Важно хранить традиции. Это отличает белорусов от других. «Заміж персідскага ўзора, цвяток Радзімы васілёк» – так завещал Богданович, песняр чистой красоты.
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Красивое признание в любви к Родине по-дедовски! Традиции плетения и ткачества народных поясов возрождают в Центре ремёсел села Квасыничи возле Слуцка. Узоры...
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