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На Случчине возрождают самобытное искусство плетения поясов

12.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Случчине возрождают самобытное искусство плетения поясов

Красивое признание в любви к Родине по-дедовски! Традиции плетения и ткачества народных поясов возрождают в Центре ремёсел села Квасыничи возле Слуцка. Узоры мастерицы берут с образцов конца XIX века. Коллекция раритетов сегодня представлена в музее этнографии одного из самых самобытных белорусских регионов. 


В переплетении красных, белых, зелёных нитей рождается «земля». Ромб как символ – тысячи лет. Объединял кривичей, радимичей, дреговичей. На Слутчите дедовские традиции чтут и преумножают: на кроснах, досочках, на бёрдышках (это вроде гребня).    

Наталья Баринь, народный мастер Беларуси: «В длину и 2,5, и 3 метра. Пояс для костюма ткали, чтобы можно было обхватить. Сразу завязывали вдоль, потом перекручивали на спину, и завязывали спереди». 

Раньше без пояса, как и без креста, нельзя было ходить. Мол, неприлично. Кстати, чисто слуцкий «пас» – красный с чёрной полосой. «І тчэ, забыўшыся, рука…» – то, что классик прописал, может испытать каждый: в Квасыничах проводят мастер-классы.    

Встречают по одёжке и узнают по ней же. Это сегодня все вокруг одинаковые. Традиционный мужской костюм Слутчины с поясом чаще увидишь в музее. Хотя, мода возвращается. 

Уже 20 лет в постройке начала XX века – этноцентр, посвящённый быту обывателей бывшего Слуцкого уезда. Это больше, чем современный район. Города и веси ныне Минщины, Брестчины, Гомельщины. 17 «народных» поясов – на вкус и цвет.       

Валерий Ажевский, заведующий Музеем этнографии: «Предшественник знаменитых Слуцких поясов – это был обычный крестьянский пояс, который был неотъемлемой частью одежды простого сельского жителя Беларуси. Ещё Якуб Колас в "Новай зямлі" сказал: "на Случчыне жывуць панавата, заможна". Основное занятие – земледелие. Оно, конечно, накладывало отпечаток и на орнамент пояса». 

Музейщики в соцсетях рассказывают всему свету о «Нашем наследии» на вес золота. Важно хранить традиции. Это отличает белорусов от других. «Заміж персідскага ўзора, цвяток Радзімы васілёк» – так завещал Богданович, песняр чистой красоты.        

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Красивое признание в любви к Родине по-дедовски! Традиции плетения и ткачества народных поясов возрождают в Центре ремёсел села Квасыничи возле Слуцка. Узоры...
 
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