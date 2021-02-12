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Гайдукевич о политиках, которые не пришли на ВНС: «Если они придут, они лишатся финансирования извне»
Источник материала: ОНТ
У нас огромное количество политических сил и партий финансируется извне, и если они придут на Всебелорусское собрание, они лишатся этого финансирования. Об этом в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич.
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Гайдукевич о политиках, которые не пришли на ВНС: «Если они придут, они лишатся финансирования извне»
У нас огромное количество политических сил и партий финансируется извне, и если они придут на Всебелорусское собрание, они лишатся этого финансирования. Об этом в...
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