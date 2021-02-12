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Гайдукевич о политиках, которые не пришли на ВНС: «Если они придут, они лишатся финансирования извне»

12.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гайдукевич о политиках, которые не пришли на ВНС: «Если они придут, они лишатся финансирования извне»

У нас огромное количество политических сил и партий финансируется извне, и если они придут на Всебелорусское собрание, они лишатся этого финансирования. Об этом в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания: «Почему не пришли некоторые политики на Всебелорусское народное собрание? Причина простая: это как раз говорит о том, что у нас огромное количество политических сил и партий финансируется извне. И если они придут на Всебелорусское собрание, они лишатся этого финансирования. Это же понятно и очевидно. Те люди, которые за рубежом их курируют, они сказали: придете – финансирования не будет. Это первая причина. Ну, а вторая, если ты не участвуешь в политических процессах, если ты не приходишь на политические площадки, не отстаиваешь свои интересы, как ты можешь вообще на что-то влиять в стране? И третий момент. Если бы они пришли, так может быть их фамилии и лица хоть бы кто-то узнал? Ведь приехали люди с регионов, люди, которые занимаются делом, они даже не знают фамилии эти».

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У нас огромное количество политических сил и партий финансируется извне, и если они придут на Всебелорусское собрание, они лишатся этого финансирования. Об этом в...
 
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