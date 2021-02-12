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Вадим Боровик о Всебелорусском народном собрании: «Это начало работы, цена ошибки – наш суверенитет»

12.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вадим Боровик о Всебелорусском народном собрании: «Это начало работы, цена ошибки – наш суверенитет»

Политолог Вадим Боровик в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ высказался о предстоящей работе после народного форума.

Вадим Боровик , политолог: «Всем очень хочется интересных, веселых выступлений, шоу, чтобы было весело. Вот наш друг из Украины приехал [Евгений Шевченко, народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва. – Прим. Ред.] там очень весело поздравляют с Новым годом. Я к Украине прекрасно отношусь. Какие результаты в экономике? Целостность страны нарушена, к сожалению. Я не хочу плохого говорить об Украине. Это наши братья, дай бог им всего самого лучшего. Но шоу легко показывать. А это [Всебелорусское народное собрание. – Прим. Ред.] был рабочий форум. Да, Президент выступил эмоционально, где-то он сделал акценты эмоциональные. Но это начало работы. Вот мы начали работу. Мы что, могли на форуме какую-то Конституцию утвердить? Нет. Сформируется Конституционный совет, привлекутся эксперты, ведь будут и депутаты, и юристы, и представители общественности, и мы будем работать над каждым пунктом. Цена ошибки очень высока. Цена ошибки – наш суверенитет. Цена ошибки – жизни наших граждан и возможность развития нашей страны. Поэтому, уважаемые граждане, не ждите ничего веселого. Будет нудная, трудная работа, но главное, что вы будете жизнь в стабильной и независимой Беларуси».

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Политолог Вадим Боровик в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ высказался о предстоящей работе после народного форума....
 
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