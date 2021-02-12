ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вадим Гигин: «Всебелорусское собрание стало главным событием»

12.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вадим Гигин: «Всебелорусское собрание стало главным событием»

Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в эфире специального ток-шок на ОНТ высказался об итогах Всебелорусского народного собрания. 

Вадим Гигин: «Это была постоянная дискуссия, такое нагнетание. Но эмоции какие в зале царили! Без этого живого градуса разве может быть что-то? Аплодисментами прерывались речи, не только Президента, но и других делегатов. Как живо реагировали! Это надо было слушать, когда две с лишним тысячи голосов, эмоций по-разному реагируют – положительно, отрицательно, с сомнением, идет обсуждение. Но самое главное, почему идет критика? Всебелорусское народное собрание не на эти два дня, не на эту неделю, а на очень долгое время стало главным событием. Именно действующая белорусская власть стала задавать повестку дня. И об этом судят. Почему Президент сказал о том, что спасибо оппонентам за рекламу Всебелорусского собрания? Потому что столько стали говорить! Никогда плохой спектакль, никогда плохую песню не будут излишне критиковать, не надо этого. И всегда, когда выходит что-то хорошее, цельное, здоровое, живое, – конечно же, бывают разные суждения. Дискуссия, она не только в зале Дворца Республики шла, дискуссия идет и в Telegram-каналах, дискуссия идет и на телеканалах, дискуссия идет в обществе. Остановите, спросите любого белоруса, знает он о Всебелорусском собрании или нет. Все знают, это самое главное. И не только в Беларуси. Без преувеличения, к Дворцу Республики, к Октябрьской площади в эти дни было приковано внимание, в том числе, и многих людей из зарубежья».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в эфире специального ток-шок на ОНТ высказался об итогах Всебелорусского народного собрания.  Вадим...
 
Новости дня
Новости разные
 
Крыштыяну Раналду першым у сьвеце набраў 500 мільёнаў падпісчыкаў у сацсетках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by