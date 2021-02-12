Непогода в Беларуси: в фуру врезался поезд, водитель не пострадал

Источник материала: ОНТ

Погода на этой неделе прямо лютая – соответствует белорусскому названию месяца. Небывалые сугробы намело во многих регионах. Если центр страны страдает от метели, то юго-восток накрыл настоящий снегопад. Причём стихия приносит самые неприятные последствия.





В Гомельской области на железнодорожном переезде фура выехала на рельсы и забуксовала. Несколько секунд – и в нее врезался поезд. Удар пришелся на кабину, и лишь по счастливой случайности водитель не пострадал.

Ударила непогода по автомобилистам. У коммунальщиков режим работа усиленный. Только в Могилёвской области на расчистку дорог вышли 120 единиц техники и больше полутысячи дворников. Готовы устранять последствия стихии аварийные и экстренные службы. Волонтеры размещают в соцсетях телефоны горячей линии и второй день принимают заявки от тех, кому нужна помощь в уборке снега. Выходят на расчистку и обычные горожане. Но учитывая масштабы снегопада, город остаётся в снегу.

Во власти снежной стихии – Гомельский, Могилёвский и Минский регионы. Метель и вьюга не прекращаются весь день, а потому скорость движения на дорогах значительно снизилась. По прогнозам синоптиков, это только начало. Снегопады продолжатся и в выходные. Поэтому водителей просят садиться за руль только в случае крайней необходимости. Объявлен план «Погода», ГАИ переходит на усиленное патрулирование.

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