Тысячи белорусов следили за ВНС в прямом эфире. Какие тезисы они посчитали главными?

Источник материала: ОНТ

За Всебелорусским народным собранием в прямом эфире следили тысячи белорусов. Кто-то смотрел из дому, кто-то – целым коллективом на работе, службе или на курсах. Это люди из разных сфер, но каждый услышал что-то важное для себя.





Для военнослужащих 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады на время Всебелорусского форума пересмотрели распорядок дня. Приоритеты развития и судьба страны для военных не менее важны, чем, к примеру, учения.

Это подразделение считается элитой Сил специальных операций. Все участвовали в учениях, не только белорусских, но и за рубежом. И решение связать свою жизнь с армией вполне осознанное.

Как будет развиваться страна для военных вопрос стратегический. Но, конечно, внимательно слушают тезисы не только общереспубликанского значения, но и конкретно своей сферы: роль армии, поддержка семей военнослужащих, вооружение – вопросы, волнующие каждого защитника родины.

Постоянное развитие – то, к чему стремится и это предприятие газовой аппаратуры. Тезисы Всебелорусского промышленники слушают прямо в фойе в перерывах между работой.

«Брестгазоаппарат» – один из крупнейших производителей кухонных плит на постсоветском пространстве, львиную долю продукции поставляет в страны СНГ. А значит, есть интерес в добрососедских отношениях – в том числе как фактора благосостояния. Развитие экономики ведь зависит и от потребительского спроса.

В Гродно – пусть и дистанционно – но ко Всебелорусскому присоединились педагоги, более ста человек. В институте образования курсы и просмотр республиканского форума – обязательная часть обучения. Учителя, конечно, должны быть в курсе главных событий. И темы форума близки каждому. Тут обсуждают и зарплаты, и здравоохранение, и, конечно, воспитание.

На следующей неделе в коллективах пройдут встречи с делегатами. С участниками форума обсудят напрямую то, что осталось в кулуарах – эмоции и впечатления. Впрочем, некоторые делегаты уже на выходных встретятся с коллегами, а значит, глобальные тезисы Всебелорусского народного собрания совсем скоро приобретут локальное воплощение.

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