В «Раубичах» стартовали соревнования «Снежный снайпер»

Источник материала: ОНТ

Метель совсем не помешала большому празднику биатлона в «Раубичах». Ребята и девушки, которые хотят быть похожими на Дарью Домрачеву, на своих кумиров, сегодня участвовали в соревнованиях «Снежный снайпер». Уже много лет этот турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба.





Это больше, чем просто соперничество – это большой спорт. В «Раубичах» лучшие спортсмены, которые прошли серьезный отбор в регионах, чтобы приехать сюда и удивлять результатами. Соревноваться на дистанции, где выступали суперзвезды. Эстафеты, личные гонки. Но в первую очередь это шанс заявить о себе. Президентский спортивный клуб всегда поддерживает таланты. Стипендии и помощь в покупке экипировки, организация турниров! И ребята просто горят желанием показать себя – это будущее нашего спорта.

Сегодня были разыграны медали в спринтерских гонках. Соревнования завершатся в воскресенье. Эти ребята хотя и юные, но уже очень счастливые и удачливые спортсмены. Как настоящие звезды, они тренируются в прекрасных условиях. И если сегодня они покажут свои возможности, в ближайшем будущем будут представлять страну на самых больших стартах. Следим за «Снежным снайпером» и болеем за красивый биатлон!

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