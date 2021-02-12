Лукашенко – об итогах ВНС: Перемены должны быть. Мы будем двигаться эволюционно

Источник материала: ОНТ

Умение слушать и желание быть услышанным. Второй день Всебелорусского народного собрания получился по-настоящему дискуссионным. Программная речь Президента накануне стала отправной точкой для обсуждения насущных вопросов. Сегодня слово, не стесняясь, брали и люди рабочих специальностей, и известные широкому кругу политики.





И очень многие прямо со сцены признавались в любви к Родине, ради которой и собрался этот масштабный форум. И теперь хештег «Я люблю Беларусь» стал поистине народным. Из результатов – делегаты одобрили программу социально-экономического развития на пятилетие, а Президент уточнил важные тезисы относительно общественно-политического реформирования. Суть отражена в резолюции, принятой по итогам собрания.

В Беларуси законодательно закрепят особый правовой статус Всебелорусского народного собрания, а также создадут Конституционную комиссию. Теперь официально. Форум закончился, но диалог будет продолжен, пообещал Александр Лукашенко.

Делегаты так вошли во вкус, что начали собрание даже чуть раньше. Ровно в 10:00 премьер уже представляет программу социально-экономического развития. После вечернего концерта делегатов не щадят. Сложная экономика прямо с утра. Но премьер объяснит всё так доступно, как это только возможно. Производственные направления, в которые раньше не ступала нога белоруса, развитие и традиционных отраслей, но на новых технологических рельсах. Помните, как у Кэрролла? «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее».

О цифрах сказано немало – да, их нужно анализировать, можно критиковать, но, похоже, всем так не хватало простых и понятных слов, способных вселить уверенность.

К слову, на собрании выступает премьер-министр, а всего через несколько минут – обычный, рабочий парень. Ну где ещё такое возможно?

И вот как быть, когда одни говорят: больше, больше производств, а другие пытаются их остановить. Или вовсе – обложить санкциями. Их на собрании назовут провокацией. Глава Федерации профсоюзов на публике обычно не слишком эмоционален, но тут не выдержит даже он.

Михаил Орда скажет и о самом насущном. Вы когда-нибудь видели человека, довольного ценами? Но это ладно – психологический фактор, а вот с ценами на лекарства, похоже, заигрались. Президент в ответ предупредит, особенно частные аптеки, и в последний раз: кто играет – тот доиграется. Но этом фоне призывы бизнеса к большей свободе прозвучат как-то двусмысленно что ли. Дрожь в голосе будет выдавать сильное волнение – и не зря…

Александр Лукашенко подключится, тема ведь и правда дискуссионная. Он уверен: часть бизнесменов путает свободу со вседозволенностью. Государство сменило разрешительный принцип регистрации на заявительный – и что в ответ?

Налоги – не подачка бизнеса государству. Это нужно понимать. Вы хотите быть наравне с государством – значит, должны наравне с ним участвовать в финансировании социальной сферы. Так это понимает Александр Лукашенко. А на грязные намёки – мол, борьба с коррупцией – это так, для вида – отвечает прямо.

Александр Лукашенко понимает, какой непопулярной может быть социальная ответственность в определённых кругах. Но говорит просто: у нас народное собрание и политика наша народная. Примечательно, что здесь же, среди делегатов, родится народный хэштег «ялюблюбеларусь», который у многих останется в душе.

Ткач и тракторист, учитель и видный политик. Здесь есть место всем. Нашлось даже тому, кто ещё недавно был по ту сторону политических баррикад. Он не стесняется говорить о том, о чём многие боятся вслух.

Вот и дискуссия! Причём по острому вопросу. Но Президент попросит не переводить его в разряд политического. И даже спустя пару часов не забудет ответить.

Во второй день будут много говорить о том, можно ли отличить чёрное от белого в таком разноцветном мире, о патриотизме – не из учебника, а из жизни, и об истории, которую не перепишешь.

Кстати, как раз историк и предложит определить дату, которая смогла бы стать днём народного единства. Президент обещает не затягивать. И, конечно, большая тема – реформирование основного закона. Работа идёт, идеи звучат. Поиском баланса между демократией и национальной безопасностью заняты разные страны. Но эксперты скажут: рецепта – одного на всех нет. Отдельные государства так додемократизировались, что сложно оставаться равнодушным, слыша такие слова.

Президент скажет: всё в наших руках, и опыт чужой – он не чужд. Порой и к врагам полезно прислушаться – чтобы сделать выводы.

Президент убеждён: сейчас не время сомнительных, отчаянных экспериментов. Конституцию не меняют раз в год. Торопись не спеша – похоже, это тот самый случай.

Планы большие и Президент уверен – по плечу. И если бы в это не верили оппоненты, то и не критиковали бы собрание – ещё до того, как оно случилось. Так что Александр Лукашенко благодарен не только сторонникам. Но им, конечно, больше. Кстати, чтобы зарядится энергетикой Президента, достаточно всего пары секунд – сегодня это доказано.

Есть те, с кем будешь здороваться за руку даже в пандемию, а есть те, кому в принципе не подашь руки. Это жизнь – так бывает. А вообще, сегодня много говорили делегаты, в меньшей степени Президент. О его ораторских качествах все знают. Но он умеет и слушать.

Ответы получены, программа на пятилетку определена, резолюцию приняли и даже гимн отыграл. Собрание закончилось, а вот всё самое интересное, похоже, только начинается.

Сейчас модно говорить: если вы ждёте знака, то вот он. Слегка перефразируя: если вы ждёте знака к действиям на благо страны, к мирным переменам или в целом развитию, то собранию не стать таким знаком?

Фото: БЕЛТА

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