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Роналду стал первым в мире обладателем 500 млн подписчиков в соцсетях
Источник материала: ОНТ
Футболист сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду суммарно набрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях. Об этом сообщает B/R Football в
36-летний португалец стал первым в мире обладателем такого количество подписчиков. Он в сумме набрал 500 миллионов в Instagram, Facebook и Twitter. Больше всего фолловеров в Instagram – там за жизнью футболиста следит 261 миллион человек. В Twitter за знаменитостью следит 91 миллион пользователей и в Facebook нападающий собрал 126 миллионов подписчиков.
Фото: AP
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Футболист сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду суммарно набрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях. Об этом сообщает B/R Football в Twitter....
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