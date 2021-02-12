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Роналду стал первым в мире обладателем 500 млн подписчиков в соцсетях

12.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Роналду стал первым в мире обладателем 500 млн подписчиков в соцсетях

Футболист сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду суммарно набрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях. Об этом сообщает B/R Football в Twitter.

36-летний португалец стал первым в мире обладателем такого количество подписчиков. Он в сумме набрал 500 миллионов в Instagram, Facebook и Twitter. Больше всего фолловеров в Instagram – там за жизнью футболиста следит 261 миллион человек. В Twitter за знаменитостью следит 91 миллион пользователей и в Facebook нападающий собрал 126 миллионов подписчиков.

Фото: AP

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Футболист сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду суммарно набрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях. Об этом сообщает B/R Football в Twitter....
 
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