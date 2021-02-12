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Bloomberg: Nestle и Mars обвиняют в использовании детского труда и соучастии в торговле людьми
Источник материала: ОНТ
Американская правозащитная группа International Rights Advocates (IRA) подала иск против компаний Nestle, Mars и Cargill за предполагаемое использование детского труда и соучастие в торговле людьми. Об этом сообщает агентство
В нем также сообщается, что компании «продолжают получать прибыль от продажи дешевого какао, собранного детьми-рабами».
Иск подали от восьми малийских граждан, которые, как сказано в заявлении, в детстве были проданы в рабство и собирали какао в Кот-д'Ивуаре.
Представитель Nestle в электронном письме сообщил, что компания выступает против детского труда и работает над решением данной проблемы. Как утверждает представителя компании, судебный процесс «не способствует достижению общей цели искоренения детского труда в производстве какао».
Фото: pixabay
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Американская правозащитная группа International Rights Advocates (IRA) подала иск против компаний Nestle, Mars и Cargill за предполагаемое использование детского труда и соучастие в...
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