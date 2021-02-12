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Меган Маркл выиграла иск против британского таблоида, опубликовавшего ее личное письмо отцу

12.02.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меган Маркл выиграла иск против британского таблоида, опубликовавшего ее личное письмо отцу

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, выиграла иск против издания The Mail on Sunday, опубликовавшего в феврале 2019 года текст письма женщины ее отцу Томасу. Высокий суд Лондона признал, что таблоид использовал сведения из частной жизни Маркл неправомерно, также нарушив авторские права герцогини. Об этом информирует The Guardian.

Судья Уорби также отметил, что у Маркл были все основания считать, что содержание ее письма не будет когда-либо разглашено.

По словам судьи, The Mail on Sunday могли использовать лишь часть письма Маркл для опровержения ложных заявлений журнала People о том, что письмо являлось предложением герцогини о примирении. Сама Меган Маркл охарактеризовала действия изданий как «незаконные и бесчеловечные».

Дополнительные слушания по делу пройдут в марте. Тогда же может быть определена сумма положенной Маркл компенсации.

Фото: David Warren/Legion Media

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Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, выиграла иск против издания The Mail on Sunday, опубликовавшего в феврале 2019 года текст письма женщины...
 
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