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Молодечно, Витебск и минская Лошица вышли на вечерние акции
Источник материала: Хартия'97
Молодечно, Витебск и минская Лошица вышли на вечерние акции
Фотофакт.
В Беларуси — 188 день непрерывных протестов.
Сегодня вечером Молодечно, Новополоцк, Витебск и столичная Лошица вышли на улицы, чтобы выразить свое мнение о происходящем в стране.
Об этом сообщает телеграм-канал
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