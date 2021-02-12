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Почему РФ крайне невыгодно разрывать отношения с ЕС

13.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Почему РФ крайне невыгодно разрывать отношения с ЕС

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  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 12.02.2021, 21:46
  • 7,565
Почему РФ крайне невыгодно разрывать отношения с ЕС

Забыли про бизнес, виллы и миллиарды выведенного капитала?

Ой, что творится, что творится! После того Россию порвали на Совбезе ООН, припомнив стране-изгою все, от оккупации территорий Украины до отравления Скрипалей, российская говорящая голова с дипломатическим статусом Василий Небензя назвал Германию и Францию «соучастниками преступлений на Донбассе», а Сергей Лавров пригрозил разорвать отношения с ЕС.

Ну и как же забыть про визит Жозепа Борреля, который в России расценили не как знак вежливости, а как слабость, с последующим глупым глумом, итогом которого стала жесткая реакция, как ЕС, так и самого Борелля…

И вот, затворник-отшельник Путин вдруг не будет выступать на Мюнхенской конференции!

В знак протеста?

Конечно, могут обрисовать это именно так, но на самом деле, он просто понимает, что там его тоже «порвут как грелку», а для старческой психики это чревато. Чего вдруг, ещё инсульт хватит.

А потому, одно удовольствие доставляет то, как вся пропагандистская рать РФ сейчас истошно вопить – да, хватит бисером метать! Да, давайте разрывать отношения с ЕС!

Вот только этот истошный вопль пропагандистского люмпена не стоит и выеденного яйца. Ведь, кто дурак, разрывать отношения со странами, в банках которых хранятся триллионы долларов российских капиталов, размещены виллы олигархата и бизнес, бизнес, бизнес… пока еще не подсанкционный.

Но с таким успехом, это «пока» не на долго сохранит таковой статус.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, sprotyv.info

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