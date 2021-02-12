Россия заявила о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом

Источник материала: UDF



Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Лавров заявил о необходимости готовиться к изоляции

Надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне

Сергей Лавров, министр иностранных дел России

В Евросоюзе готовят новые санкции против российского государства

Европейцы первыми заявили об отдалении

Евросоюз защищает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает к реализации Минских соглашений

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

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