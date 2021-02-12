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Россия заявила о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом
Источник материала: UDF
Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Лавров заявил о необходимости готовиться к изоляции
«Мы исходим из того, что мы готовы [к разрыву отношений с Евросоюзом], если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах», — заявил Лавров.
Министр подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но не должна исключать такого развития событий.
Надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне
Сергей Лавров, министр иностранных дел России
Ранее он заявлял, что Запад не собирается считаться с интересами и позицией российского государства, а только пытается использовать его в своих интересах и подчинить своей воле, противоречащей целям и ценностям России.
В Евросоюзе готовят новые санкции против российского государства
Днем ранее стало известно о введении новых санкций ЕС против РФ: их планируют ввести в ближайший месяц. По словам близких к вопросу источников, между странами европейского блока по этому вопросу имеется консенсус.
Евросоюз может ввести запреты на въезд и заморозить активы сторонников президента России Владимира Путина в связи с протестом по делу Алексея Навального (является учредителем ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Такую возможность связывают с готовностью Франции и Германии пойти на подобные меры. При этом Париж и Берлин могут отказаться от более жестких санкций: например, в отношении газопровода «Северный поток-2».
Польша, Чехия, Румыния и страны Прибалтики уже настаивают на введении санкций. Reuters отмечает, что в случае согласия Франции и Германии другие страны ЕС вряд ли смогут заблокировать это решение. Скорее всего, его окончательно примут на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля.
Европейцы первыми заявили об отдалении
7 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза. Он пояснил, что пришел к такому выводу после встречи с Лавровым и «сигнала российских властей во время этого визита». По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога.
В российском МИД удивились этому заявлению, отметив, что оценка итогов визита в Москву, данная Боррелем, контрастирует с его же словами, сказанными в России. Позже Боррель подчеркнул, что ключевой вопрос, по которому ЕС расходится с РФ, — Минские соглашения.
Евросоюз защищает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает к реализации Минских соглашений
Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
По словам главы дипломатии ЕС, реализация договоренностей, достигнутых в Минске, — ключевое условие для нормализации отношений с Россией.
За два дня до этого Москва объявила о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах в поддержку Навального. Дипломатов из Польши, Швеции и Германии вызвали в министерство и выразили им протест из-за участия в несанкционированных акциях 23 января.
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Если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики.
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