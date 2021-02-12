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Минобороны Великобритании шокировано состоянием армии страны

13.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Министерство обороны Британии опубликовало отчет, свидетельствующий о "шокирующем состоянии" армии страны, сообщило издание Daily Mail.

Сообщается, что только один из 33 пехотных батальонов армии не испытывает недостатка в кадрах. Причина сложившегося положения – в низкой оплате труда и отборе новобранцев через частную компанию.

© Sputnik / Игорь Маслов
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Как заявил полковник Ричард Кемп, миллиардный контракт с частной фирмой был "катастрофичным решением": новобранцы при отборе сталкивались с бюрократией, что не стимулировало их к прохождению службы. В результате число поданных заявок на службу в ВС снизилось до 25 тысяч.

Кроме того, опросы среди контрактников показали, что у них есть жалобы на низкий уровень жизни и плохие жилищные условия.

Даже в элитном подразделении – Шотландской гвардии – не хватает солдат: для пополнения необходимо свыше 600 военнослужащих.

В соответствии с отчетом, Сухопутным войскам страны нужно почти 15 тысяч солдат, тогда как сейчас могут воевать лишь 11 тысяч. "Армия слишком мала, чтобы полноценно защищать Британию", – уверен полковник Кемп.

 
Теги: Минск
 
 
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Опросы среди контрактников показали, что у них есть жалобы на низкий уровень жизни и плохие жилищные условия.
 
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