Минобороны Великобритании шокировано состоянием армии страны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Министерство обороны Британии опубликовало отчет, свидетельствующий о "шокирующем состоянии" армии страны, сообщило издание Daily Mail.

Сообщается, что только один из 33 пехотных батальонов армии не испытывает недостатка в кадрах. Причина сложившегося положения – в низкой оплате труда и отборе новобранцев через частную компанию.

Как заявил полковник Ричард Кемп, миллиардный контракт с частной фирмой был "катастрофичным решением": новобранцы при отборе сталкивались с бюрократией, что не стимулировало их к прохождению службы. В результате число поданных заявок на службу в ВС снизилось до 25 тысяч.

Кроме того, опросы среди контрактников показали, что у них есть жалобы на низкий уровень жизни и плохие жилищные условия.

Даже в элитном подразделении – Шотландской гвардии – не хватает солдат: для пополнения необходимо свыше 600 военнослужащих.

В соответствии с отчетом, Сухопутным войскам страны нужно почти 15 тысяч солдат, тогда как сейчас могут воевать лишь 11 тысяч. "Армия слишком мала, чтобы полноценно защищать Британию", – уверен полковник Кемп.