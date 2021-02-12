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Запад признал поражение: почему ЕС обратился к "Спутник V" - видео

13.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Страны Евросоюза могут недополучить до 50% от заказанных ранее объемов вакцины. В Еврокомиссии уже признали, что совершили ошибку, понадеявшись на обещанные темпы производства.

© Sputnik / Сергей Аверин
Таллин рассказал, в каком случае рассмотрит использование "Спутник V"

"Дело в том, что сегодня мы находимся не там, где хотим быть в борьбе с вирусом. Мы опоздали с выдачей разрешения. Мы были слишком оптимистичны в отношении массового производства. И, возможно, мы также считали само собой разумеющимся, что заказанные дозы действительно будут доставлены вовремя", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн.

Дефицит препарата привел к тому, что некоторые страны Евросоюза были вынуждены остановить программу массовой вакцинации.

В этой ситуации Европе мог бы помочь "Спутник V". Недавно были опубликованы итоги третьего этапа испытаний российского препарата, которые окончательно убедили мир в том, что "Спутник V" абсолютно безопасен и эффективен, даже для людей старше 60.

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Производители вакцина в странах Запада не могут выполнить свои обязательства по выпуску необходимого числа препаратов. Что будет дальше – смотрите на видео.
 
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