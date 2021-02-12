|
Запад признал поражение: почему ЕС обратился к "Спутник V" - видео
13.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Страны Евросоюза могут недополучить до 50% от заказанных ранее объемов вакцины. В Еврокомиссии уже признали, что совершили ошибку, понадеявшись на обещанные темпы производства.
© Sputnik / Сергей Аверин
"Дело в том, что сегодня мы находимся не там, где хотим быть в борьбе с вирусом. Мы опоздали с выдачей разрешения. Мы были слишком оптимистичны в отношении массового производства. И, возможно, мы также считали само собой разумеющимся, что заказанные дозы действительно будут доставлены вовремя", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн.
Дефицит препарата привел к тому, что некоторые страны Евросоюза были вынуждены остановить программу массовой вакцинации.
В этой ситуации Европе мог бы помочь
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производители вакцина в странах Запада не могут выполнить свои обязательства по выпуску необходимого числа препаратов. Что будет дальше – смотрите на видео.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)