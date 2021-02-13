На Независимости Opel выехал на встречку и протаранил два авто

Источник материала: Tut.by

Три автомобиля столкнулись на столичном проспекте Независимости, сообщили в ГАИ Минска.





По предварительной информации, вечером 12 февраля 32-летний водитель Opel двигался со стороны улицы Руссиянова в направлении МКАД. При выборе скорости он не учел погодные условия и состояние дорожного покрытия, поэтому не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Audi и Toyota.





В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.