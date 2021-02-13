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На Независимости Opel выехал на встречку и протаранил два авто

13.02.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три автомобиля столкнулись на столичном проспекте Независимости, сообщили в ГАИ Минска.


По предварительной информации, вечером 12 февраля 32-летний водитель Opel двигался со стороны улицы Руссиянова в направлении МКАД. При выборе скорости он не учел погодные условия и состояние дорожного покрытия, поэтому не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Audi и Toyota.


В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
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