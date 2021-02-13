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Юрий Воскресенский о ВНС: если будет полноценно работать эта диалоговая площадка, 9 августа не должно повториться
Источник материала: ОНТ
Большой диалоговой площадкой назвал директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский Всебелорусское народное собрание. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ.
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Юрий Воскресенский о ВНС: если будет полноценно работать эта диалоговая площадка, 9 августа не должно повториться
Большой диалоговой площадкой назвал директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский Всебелорусское...
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