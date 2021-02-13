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Юрий Воскресенский о ВНС: если будет полноценно работать эта диалоговая площадка, 9 августа не должно повториться

13.02.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Юрий Воскресенский о ВНС: если будет полноценно работать эта диалоговая площадка, 9 августа не должно повториться

Большой диалоговой площадкой назвал директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский Всебелорусское народное собрание. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ.

Юрий Воскресенский, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил»: «Мне кажется, что это фактически такой механизм государственно-общественного партнерства и такая большая диалоговая площадка. Вот коллеги говорили: что будет, если 9 августа повторится? Так если будет полноценно работать и помогать государственной власти эта диалоговая площадка, так и 9 августа не должно повториться. В этой площадке должен быть, условно говоря, президиум. К этой модели пришли и наши, в частности, эксперты "Круглого стола демократических сил" в декабре, обсуждая, что должен быть постоянно действующий орган – президиум, в который могли бы входить прошлые руководители государства».

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Большой диалоговой площадкой назвал директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский Всебелорусское...
 
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