Алексей Авдонин: на Беларусь идет информационное давление извне, мы должны быть очень крепкими

Источник материала: ОНТ

Аналитик БИСИ Алексей Авдонин в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ высказался о социально-экономических опытах, которые пытались ставить на Беларуси и белорусах извне.

Алексей Авдонин: «Мы это в принципе наблюдали и видели, как это реализовывалось в 2020 году. По крайней мере, пытались реализовывать на нас, чтобы подорвать экономику, а за экономикой, естественно, идет социальное несчастье, безработица. И как правило, на социальных несчастьях формируется самое главное. Мы не раз это обсуждали, надо всегда читать отцов, классиков цветной революции. Все приводят методичку Шарпа. Мы уже не раз это обсуждали, что не Шарп является основопологателем, а Хоффер – человек истинно верующий. Так вот, именно, чтобы зажечь массы, чтобы они вышли на улицы и протестовали против власти, разваливали государство, нужно зажечь на национализме. И как раз разрушение экономических основ приводит к формированию потребностей к национализму. И вот идеи национализма сейчас сеются везде. И в Польше, и в других государствах мы это видим. В последующем все это сообщество очень легко управляемо. Самое главное, что мы пережили в 2020 году, мы пережили все те социально-экономические опыты, которые ставятся на государствах, на всех нас. Мы их пережили. И сейчас Всебелорусское народное собрание – это не какая-то конечная точка, это начало долгого процесса. Но на этом процессе по нам в течение 2021 года, 2022 года и в последующие будут идти сильнейшие удары. И по экономике, и в идеологическом плане, в политическом. Мы должны быть очень крепкими, понимать, что то информационное давление, которое идет на нас, это внешнее воздействие. И мы должны быть крепки внутри себя».

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