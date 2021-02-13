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Воронюк об участии молодежи в ВНС: мы только сейчас начинаем осознавать, к какому историческому моменту прикоснулись

13.02.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Воронюк об участии молодежи в ВНС: мы только сейчас начинаем осознавать, к какому историческому моменту прикоснулись

Первый секретарь ЦК БРСМ и член Совета Республики Дмитрий Воронюк в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ высказался об участии молодежи в ВНС и роли поп-культуры в сознании молодых людей.

По словам Воронюка, сейчас дети и молодежь много времени проводят в Интернете. 80% просмотра белорусского YouTube создают дети до 12–15 лет.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики: «Сегодня мы говорили про продакт-плейсмент, который уже на подкорках у нас. Когда через массовую культуру идет идеология других государств, и это уже откладывается в молодежи. Сегодняшние дети, мы проводили исследования, 80% просмотра всего белорусского YouTube составляют дети до 15, до 12 лет. Это они смотрят и набивают это количество просмотров». 

Также первый секретарь ЦК БРСМ поделился впечатлениями молодежи о Всебелорусском народном собрании.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики: «Что касается Всебелорусского собрания и молодежи. Здесь стоит отметить замечательное выступление наших ребят. С БМЗ слесарь и девушка, которая волонтер была, и многие другие ребята. Когда мы говорим постфактум, самые интересные впечатления, которые были, которые говорили мне ребята. Они говорили: мы только сейчас начинаем осознавать, к какому историческому моменту мы прикоснулись. Это первый тезис. И второй: это не точка – собрание, это начало большой, рутинной работы. И все эти делегаты, в том числе молодежь, разъедутся, и мы будем общаться на равных с такими же молодыми людьми и рассказывать».

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Первый секретарь ЦК БРСМ и член Совета Республики Дмитрий Воронюк в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ высказался об...
 
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