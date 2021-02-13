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Воронюк об участии молодежи в ВНС: мы только сейчас начинаем осознавать, к какому историческому моменту прикоснулись
Источник материала: ОНТ
Первый секретарь ЦК БРСМ и член Совета Республики Дмитрий Воронюк в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ высказался об участии молодежи в ВНС и роли поп-культуры в сознании молодых людей.
По словам Воронюка, сейчас дети и молодежь много времени проводят в Интернете. 80% просмотра белорусского YouTube создают дети до 12–15 лет.
Также первый секретарь ЦК БРСМ поделился впечатлениями молодежи о Всебелорусском народном собрании.
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Воронюк об участии молодежи в ВНС: мы только сейчас начинаем осознавать, к какому историческому моменту прикоснулись
Первый секретарь ЦК БРСМ и член Совета Республики Дмитрий Воронюк в эфире ток-шоу «VI Всебелорусское народное собрание. Итоги» на телеканале ОНТ высказался об...
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