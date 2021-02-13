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Просто роскошно! Посмотрите на апартаменты Кристины Орбакайте в США
Источник материала: ОНТ
У Кристины Орбакайте есть апартаменты в Майями. Мужу певицы, Михаилу Земцову, необходимо часто бывать там по работе. Американская недвижимость стоила около 4 миллионов долларов.
Апартаменты расположены центре города, недалеко находится океан и знаменитые на весь мир пляжи.
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У Кристины Орбакайте есть апартаменты в Майями. Мужу певицы, Михаилу Земцову, необходимо часто бывать там по работе. Американская недвижимость стоила около 4...
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