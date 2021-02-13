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Лукашенко: Мы должны быть вместе, нельзя в это время ломать и крошить

13.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске завершилось Всебелорусское народное собрание. Сегодня – во второй день форума – дали слово делегатам. Все обращения выслушал Александр Лукашенко, после выступил с заключительной речью, передает корреспондент телеканал «МИР 24» Ольга Забелич.

Говорить открыто и откровенно предложил Александр Лукашенко. Делегаты тон президента поддержали. Во второй день к трибуне выходили разные люди: учителя и юристы, заводчане и сельчане.

«Стабильная зарплата, организация производства, развитие социальной сферы. Все это слаженная работа коллективов. Мне 22 года, и несмотря на мою молодость, считаю, что предприятия страны должны работать бесперебойно. Это главное», – отметил слесарь Белорусского металлургического завода Алексей Приходько.

Выступали не только делегаты, но и гости Всебелорусского собрания. Сербская актриса Ивана Жигон говорила о сохранении мира. Она помнит потрясения, которые пережила Югославия в 99-м году, когда бомбили Белград.

«Большое видится на расстоянии. Если бы вы пришли в наши оккупированные деревни в Косово, вы бы поняли ухоженность ваших городов и полей, и деревень. Вы бы поняли, что такое суверенитет и независимость, и гордость Беларуси», – сказала актриса театра и кино, режиссер Ивана Жигон.

Строительство жилья, ценообразование, тарифы на ЖКХ. Белорусов больше волнуют простые жизненные вопросы, а не политика. Александр Лукашенко признался: его это удивило. А значит, чиновникам на местах нужно быть ближе к людям. Это и есть путь к новой Беларуси и переменам: мирным и последовательным.

«Время неопределенности нашего времени. И мы должны быть вместе, нельзя в это время ломать и крошить», – отметил Лукашенко.

Всех делегатов президент поблагодарил за смелость и верность Беларуси. Ведь накануне собрания со стороны оппонентов были призывы бойкотировать Всебелорусский форум. Но, по мнению президента, именно такие встречи объединяют людей.

«Вы – в подавляющем большинстве подготовленные люди. Побывав здесь, вы приобрели определенный опыт. Если вас будет интересовать политика, не уходите из нее. Особенно в период партийного строительства и на этом серьезном изломе в нашей жизни», – заявил Лукашенко.

Собрание закончилось, резолюция принята, а диалог продолжится. Нужно детально обсудить вопросы изменения Конституции. Уже в этом году белорусам представят проект обновленного основного закона и вынесут на референдум. Его могут совместить с выборами в местные Советы депутатов, которые запланированы на 2022 год.



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Теги: Минск
 
 
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Президент поблагодарил всех делегатов за смелость и верность Беларуси. Ведь накануне собрания со стороны оппонентов были призывы бойкотировать Всебелорусский...
 
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