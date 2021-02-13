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Лукашенко: Мы должны быть вместе, нельзя в это время ломать и крошить
13.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске завершилось Всебелорусское народное собрание. Сегодня – во второй день форума – дали слово делегатам. Все обращения выслушал Александр Лукашенко, после выступил с заключительной речью, передает корреспондент телеканал «МИР 24» Ольга Забелич.
Говорить открыто и откровенно предложил Александр Лукашенко. Делегаты тон президента поддержали. Во второй день к трибуне выходили разные люди: учителя и юристы, заводчане и сельчане.
Выступали не только делегаты, но и гости Всебелорусского собрания. Сербская актриса Ивана Жигон говорила о сохранении мира. Она помнит потрясения, которые пережила Югославия в 99-м году, когда бомбили Белград.
Строительство жилья, ценообразование, тарифы на ЖКХ. Белорусов больше волнуют простые жизненные вопросы, а не политика. Александр Лукашенко признался: его это удивило. А значит, чиновникам на местах нужно быть ближе к людям. Это и есть путь к новой Беларуси и переменам: мирным и последовательным.
Всех делегатов президент поблагодарил за смелость и верность Беларуси. Ведь накануне собрания со стороны оппонентов были призывы бойкотировать Всебелорусский форум. Но, по мнению президента, именно такие встречи объединяют людей.
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Президент поблагодарил всех делегатов за смелость и верность Беларуси. Ведь накануне собрания со стороны оппонентов были призывы бойкотировать Всебелорусский...
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