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Как выглядят квартиры в хороших районах Минска до 45 тысяч долларов, где можно жить

13.02.2021 07:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейчас, имея на руках сумму в 45 тысяч долларов, можно купить не просто «однушку», а «однушку» в неплохом районе с ремонтом. Показываем, как выглядят такие квартиры.

На Волгоградской

За 44 тысячи долларов продается квартира на пятом этаже блочной пятиэтажки 1961 года на улице Волгоградской, 41. Площадь — 31,5 квадратного метра. Площадь кухни — 6 метров.



В объявлении сказано, что ремонт был сделан несколько лет назад. В комнате выделили две полноценные зоны — спальную и гостиную.





Квартира находится в неплохом месте, но на последнем этаже.

На Логойском тракте

За 44,7 тысячи долларов продается квартира на седьмом этаже кирпичной девятиэтажки 1980 года на Логойском тракте, 24. Площадь — 31,3 квадратного метра. Площадь кухни — 6,2 метра.



Капитальный ремонт дома был в январе 2019 года. Установлены счетчики газа, сказано в объявлении.





Дом находится в хорошем месте, но не возле метро и рядом с трамвайной линией. Квартира здесь, судя по всему, будет очень теплой.

На Грибоедова

За 44,8 тысячи долларов продается квартира на первом этаже блочной пятиэтажки 1963 года на улице Грибоедова, 6. Площадь — 32,2 квадратного метра. Площадь кухни — 5,8 метра.



В квартире сделан косметический ремонт. Она готова к заселению, сказано в объявлении.





Квартира находится в центре Минска, но на первом этаже и в ней нет балкона.

На Денисовской

За 44,9 тысячи долларов продается квартира на четвертом этаже кирпичной четырехэтажки 1959 года на улице Денисовской, 39. Площадь — 30,7 квадратного метра. Площадь кухни — 6,1 метра.



В квартире установлены окна ПВХ, на полу — доска. Есть входная металлическая входная дверь.





Квартира находится в неплохом месте, но не возле метро. Зато в кирпичном доме, хоть и на последнем этаже.

На Орловской

За 45 тысяч долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1962 года на улице Орловской, 9. Площадь — 30,6 квадратного метра. Площадь кухни — 5,8 метра.


В 2018 году был сделан капитальный ремонт. В квартире остается мебель.




Квартира находится в неплохом месте, но не возле метро и на последнем этаже. Зато в ней точно можно сразу жить.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас, имея в руках сумму в 45 тысяч долларов, можно купить не просто «однушку», а «однушку» в неплохом районе с ремонтом.
 
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