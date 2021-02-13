В страну пришла ветреная западная часть циклона

В субботу погоду на территории республики будет определять ветреная западная часть циклона с центром над территорией Брянской области России.
Фото носит иллюстративный характер
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов Гомельщины и Могилевщины выпадет снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. На остальной территории страны в отдельных районах небольшой снег.
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, на большей части территории сильный порывистый.
Брест -2..-4°C (вероятность осадков 60-70%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер до 14 м/с);
Витебск -10..-12°C (на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
Гомель -11..-13°C (вероятность осадков более 90%, метель, на дорогах снежные заносы, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-18 м/с);
Гродно -2..-4°C (вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
Могилев -11..-13°C (вероятность осадков более 90%, метель, на дорогах снежные заносы, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
Минск -8..-10°C (вероятность осадков 30-40%, слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с).