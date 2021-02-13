Тихановская: на ВНС показали, какой будет Беларусь при Лукашенко — страшный кризис, изоляция и крах экономики

Всебелорусское народное собрание (ВНС) не решило ни одной проблемы общества, считает экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.





«За последние два дня все наши опасения оправдались. Лукашенко показал, какой будет Беларусь при нем. Это — страшный кризис, тотальная изоляция, крах экономики и, как следствие, угроза суверенитету», — заявила политик в видеокомментарии в связи с завершением ВНС.

«Но решило ли это номенклатурное собрание хоть одну из наших проблем? Нет. И поэтому я не хочу это слушать, я не хочу, чтобы мои дети жили в стране, которую продают и разрушают на наших глазах», — сказала она.

По словам Тихановской, она хочет жить в Беларуси, где увеличиваются зарплаты, а не штрафы, где есть строгое разделение властей и честные суды, где нет и не может быть ни одного политического заключенного. «В Беларуси с открытыми границами и безвизом, в Беларуси, независимости которой ничто не угрожает», — продолжила экс-кандидат.

Шестое ВНС прошло в Минске 11—12 февраля. В нем приняло участие около 2,4 тыс. человек.

В резолюции собрания отмечается, что за предыдущие пять лет «удалось обеспечить рост уровня жизни населения, сохранить безопасность и суверенитет страны». Делегаты ВНС постановили одобрить основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021—2025 годы.

В документе одобрены «предложения по обеспечению участия широких слоев населения в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики» путем признания ВНС «высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса».

Одобрено также предложение создать конституционную комиссию и разработать в 2021 году предложения по изменению Конституции «для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум».

Против принятия резолюции проголосовал один человек — депутат Мингорсовета Ольга Тесакова.

Александр Лукашенко около четырех часов выступал в первый день ВНС, а также комментировал выступления во второй. Среди прочего он заявил, что «у нас нет никаких политических заключенных» и не будет политической амнистии, в ближайшее время парламент примет законы «по пресечению массовых беспорядков», жестко раскритиковал предпринимателей, которые, по его мнению, нелояльны власти, признал, что ряд бизнесов были закрыты по его поручению и пригрозил остальным тем, что их будут «вырезать каленым железом».

Он также озвучил условия своего ухода из власти: отсутствие в стране протестов, передача части властных полномочий ВНС и иммунитет для его последователей от преследования — «мы запишем, что ни один волос из сторонников нынешнего президента упасть не может».

Министр иностранных дел Владимир Макей выступил с предложением отказаться от закрепленного в Конституции стремления Беларуси к нейтралитету, а председатель КГБ Иван Тертель заявил о намерениях неназванных лиц совершить «акты террористической направленности».

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