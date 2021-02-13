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«Белорусы не простят, диктатуру победят!»
Источник материала: Хартия'97
«Белорусы не простят, диктатуру победят!»
Минчане вышли на акции протеста.
В Минске вчера вечером прошли акции протеста против незаконной власти, сообщает телеграм-канал
На акцию вышли партизаны с Ангарской.
Район Рига/Бангалор требует свободы для Алексея Санчука. Боле трех месяцев назад его задержали на репетиции барабанщиков.
Жители Серебрянки скандируют: «Белорусы не простят, диктатуру победят!».
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Минчане вышли на акции протеста.
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