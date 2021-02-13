Лукашенко нашел врагов

При этом председатель Союза нанимателей и предпринимателей имени Макса Кунявского Жанна Тарасевич, после выступления которой от главного героя Всебелорусского собрания обрушился шквал негодования, не считает, что выступила резко.









- Жанна, не жалеете, что выступили на собрании? Ведь ваше выступление вызвало такую резкую реакцию главы государства?





- Я не считаю, что выступила резко. Я работаю в Союзе уже 20 лет. И в своем выступлении говорила, что союз работает на цели развития и поддержки бизнеса. Когда основатель нашего Союза Макс Самуилович Кунявский был жив, мы для себя придумали девиз: «Мы для предприятий, а не предприятия для нас». Поэтому это не мое личное мнение, это общее мнение членских организаций. И мы с этими предложениями выступали неоднократно.





Когда мне было предложено выступить на ВНС, были разные мнения членов Союза: участвовать, не участвовать. Но наш союз всегда занимал конструктивную позицию, и не важно, какая власть. Сегодня Александр Григорьевич Лукашенко у власти, завтра будет Иванов, Петров или Иванова, Сидорова. Если проблемы будут существовать, Союз всегда будет занимать такую позицию. Мы советовались на совете правления и решили воспользоваться этой площадкой.





И цель моего выступления была - определить проблемы, которые волнуют бизнес-сообщество. Мое выступление как раз было направлено на созидание: не кто виноват, а что делать. Но реакция была несколько иная. Выводы можно сделать и из этой реакции тоже.





- И что вы предложили делать?





- Позиция, которую я озвучила — не новая позиция. Предложения по пенсионной реформе мы разрабатывали с 2013 года, аналитику по налогам мы делаем постоянно. Говорила о необходимости гарантировать возможность всем субъектам экономики работать в прозрачных, равных и одинаково понятных условиях. Говорила о бюрократии. И вообще, все эти вопросы лежат на поверхности, они просто были систематизированы и вынесены на собрание. Когда был призыв к тому, что " давайте будем говорить честно и искренно", — я выступила с честными и искренними предложениями, рассказала, как сегодня бизнес видит ситуацию.





Что касается реакции главы государства, я считаю, что это была даже не реакция на мое выступление, а реакция на другую сторону. Его возмутила зарплата в конвертах. Да, она есть. Но надо же рассматривать причинно-следственные связи: высокие налоги, высокие обязательные отчисления в ФСЗН, и почему люди уходят.





Я говорила о том, что нужно немного снижать нагрузку, и тогда люди не будут платить зарплату в ертах. Кстати, как раз частный бизнес — не за зарплату в конвертах. И члены нашего Союза поднимают этот вопрос, потому что многие честные бизнесмены берут на работу инвалидов, пользуются гражданско-правовыми договорами, ищут, как немного снизить нагрузку.





Я начала говорить об этих проблемах, а Лукашенко почему-то начал говорить абсолютно о другом. Вот и получилась такая ситуация.









- А что касается бюрократических барьеров, о которых вы говорили?





- Что касается бюрократии, сегодня чиновнику действительно легче сказать "нет", чем сказать "да". Получается, что чиновник говорит: "Принеси мне еще одну справку, пойди еще поработай над документами". Возможно, чиновник думает: если он быстро подпишет и скажет «да», его могут обвинить в коррупции, почему, мол, Иванову сказал «Да», а Сидорову «нет». И не всегда чиновники готовы услышать бизнесменов.





Мы ездили много по регионам, и простые люди говорили: "Я не успел открыться, как пришел пожарный, санстанция или еще кто-то. Я еще ни рубля не заработал. Но ко мне не пришел представитель власти и не спросил: „Чем тебе помочь? Может, ты чего-то не знаешь?".





Даже если проверяющий пришел, мы же говорим о профилактике. Пусть бы пришел и сказал: "Давай я тебе помогу, подскажу, где правильно поставить дверь, окно, чтобы не было вопросов".





Вот тут надо убирать бюрократию, чтобы бизнесмен не боялся проверяющего. Проверяющий должен быть как врач: мне больно - я пришла и спросила, что мне можно, витамины, лекарства. Так и чиновник должен помогать. Неважно, он будет проверяющий, контролер, он будет принимать какие-то руководящие решения, он будет выделять землю - он должен быть прежде всего консультантом и советником для бизнеса, а не просто проверяющим, чтобы прийти, разоблачить и наказать.





Ведь иногда этот диалог бизнеса и власти получается таким инертным потому, что бизнес не доверяет: пришел проверяющий - значит, меня сейчас накажут, выпишут предписание, оштрафуют или вообще прикроют мой объект. Такого быть не должно.





- Как только Александр Лукашенко вспомнил "одну торговую сеть", не называя ее, СМИ вычислили, что имеется в виду Green и сообщили о задержании ее основателя Геннадия Кирейкова.





- Что касается торговой сети Green - ничего не могу прокомментировать, она не является членом нашего союза.





Однако что касается дружеских наших организаций, проблем и вопросов, что я поднимала, — я готова отвечать за каждое свое слово. И про бюрократию, и про урны, которые стоят не в том углу, в котором надо. Это реальные проблемы реальных компаний.





Я поднимала проблемы частных медицинских компаний -- двойного ценообразования, регулирования цен в стоматологии. Зачем регулировать цены на, условно говоря, керамику или цирконий — это как раз больше для богатых. Зачем эти тарифы устанавливать? Если практически каждый может поставить зубы "по карману " за небольшую плату в государственных поликлиниках.





Это были реальные примеры, что нужно усовершенствовать, чтобы были инвестиции и чтобы они оставались в стране.